CDMX.- Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa se comunicó vía telefónica con los dos capitanes que fueron rescatados a la deriva en el Golfo de México, Jorge Aragón y Ricardo Argáez, a su arribo a la base naval de la Marina en Puerto Juárez.
La gobernadora de Quintana Roo les expresó su solidaridad, así como a sus familias. Les informó que con la solidaridad de las y los quintanarroenses, el apoyo de la Marina y de particulares, se inició un operativo de búsqueda desde el momento en que se supo de su incomunicación.
De acuerdo con un comunicado, Jorge y Ricardo llegaron a las 8 de la mañana de este jueves a la base naval de Puerto Juárez, luego de ser localizados y rescatados luego de que su embarcación fuera arrastrada por la corriente marina cuando estaban a 28 millas de Islas Mujeres.
Por último, la gobernadora precisó que este caso es una historia de lucha y una demostración de lo que se puede hacer cuando “estamos tomados de la mano”.
