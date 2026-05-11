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Culiacán, Sin. a 11 mayo. - En medio de un juego de beisbol celebrado en el centro penitenciario del Castillo, en , un interno se desvaneció, por lo que el personal médico intento reanimarlo, sin embargo, este falleció presuntamente por infarto.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que aun cuando el dictamen médico, estableció como posible causa de la muerte del interno fue por un , se notificó del hecho a la Fiscalía General del estado para que abra la investigación respectiva por este fallecimiento de un interno.

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Se informó que la dirección del centro penitenciario del Castillo notificó a los familiares sobre su muerte, a fin de apoyarlos en todos los tramites a cubrir para que su cuerpo les sea entregado para su .

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