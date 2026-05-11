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Culiacán, Sin. a 11 mayo. - En medio de un juego de beisbol celebrado en el centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, un interno se desvaneció, por lo que el personal médico intento reanimarlo, sin embargo, este falleció presuntamente por infarto.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que aun cuando el dictamen médico, estableció como posible causa de la muerte del interno fue por un infarto al miocardio, se notificó del hecho a la Fiscalía General del estado para que abra la investigación respectiva por este fallecimiento de un interno.
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Se informó que la dirección del centro penitenciario del Castillo notificó a los familiares sobre su muerte, a fin de apoyarlos en todos los tramites a cubrir para que su cuerpo les sea entregado para su sepultura.
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