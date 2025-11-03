Michoacán.- Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, fue reportado por sus familiares como desaparecido.

Según la ficha de desaparición, el hombre de 41 años de edad, fue visto por última vez el pasado 2 de noviembre, en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Un informe de las áreas de inteligencia, revela que, a las 03:30 horas de ese día, fue visto dentro de un bar con razón social “La Ingrata” en estado inconveniente, donde se registró una fuerte riña en la que estuvo involucrado.

Los reportes indican que Correa Gómez, estaba en compañía de una persona identificada como Rodrigo Camacho, “El catrín”, dueño de casas de empeño en ese municipio de Ciudad Hidalgo.

Durante la búsqueda e investigación, las autoridades obtuvieron la última ubicación de su camioneta marca Grand Cherokee, Modelo 2021, color blanco.

El rastreo señala que el vehículo estuvo sobre la carretera Irimbo-Maravatío, en inmediaciones de la localidad de Tzitzingareo del Municipio de Irimbo.

Las autoridades en materia de procuración de justicia y policiales, continúan la búsqueda de este alcalde.

Multihomicidio durante su mandato

Durante el gobierno de Alejandro Correa, 20 personas fueron asesinadas en un palenque clandestino a manos de La Familia Michoacana.

El multihomicidio ocurrió el 27 de marzo del 2022 y Correa Gómez, dijo públicamente que desconocía el hecho y enseguida desapareció, hasta un mes antes de acabar su mandato.

En esa ocasión, el blanco era Alan Martínez Durán, “El Primo”, líder criminal con base en Zinapécuaro y que controla otros municipios de esa zona como Queréndaro e Indaparapeo.

