Más Información

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Morelia.- Alejandro Correa Gómez, quien fue de 2018 a 2021, se encuentra desaparecido de acuerdo con una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado.

La ficha señala que Correa Gómez fue visto por última vez el 2 de noviembre a las 02:00 horas en Tierras Coloradas, del municipio de Hidalgo, Michoacán.

El exalcalde, de 41 años, viste una camisa a cuadros azul, un chaleco gris y un sombrero beige.

En la ficha de búsqueda también se señala que Alejandro Correa mide 1.78 metros, tiene una cicatriz entre la nariz y párpado derecho, y otra en la ceja derecha.

También tiene un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda “No temas porque estoy contigo: Isaías 41;10” y otro en el pecho con la leyenda “todo lo puedo en Cristo”, entre otros.

La Fiscalía no había emitido más información sobre este hecho.

Foto: Especial
