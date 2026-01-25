Culiacán, Sin, 25 de enero.- Jóvenes marcharon para exigir se esclarezca la muerte de Fernando Alán “N”, quien murió en un supuesto fuego cruzado; asimismo pidieron que se castigue a los responsables. Los manifestantes usaron camisetas blancas, algunas con la imagen del joven y el mensaje “descansa en paz”; también portaron pancartas con textos como “matar inocentes no es bienestar”.

El joven estudiante universitario y su novia, Rosa Guadalupe, recibieron disparos luego de estacionarse al percatar que había púas de acero y balazos en el pavimento. Brayan Humberto “N”, padre de Fernando, afirmó: “no voy a politizar la muerte de mi hijo, confío que se va a cumplir la palabra de esclarecer su muerte”.

Señaló que tuvo una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la que este se comprometió que la Fiscalía General de la República irá a fondo en este caso, que tuvo lugar el pasado martes 13 de enero, en donde Fernando Alán murió y su acompañante resultó herida.

Dio a conocer que, según los testimonios que se tienen del personal de las fuerzas federales, los disparos efectuados contra el vehículo en que viajaban Fernando Alán y su novia fueron directos, por lo que no quedaron en un fuego cruzado ni se trató de un error.

Jóvenes marchan para exigir justicia por Fernando Alán "N". Foto: Javier Cabrera Martínez

A un costado del atrio de la catedral, se reunieron cientos de jóvenes y familias -en su mayoría vestidos con ropa blanca- portaron algunas fotografías y largas lonas con fotos de sus seres queridos que permanecen en calidad de desaparecidos. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (ombudsman estatal), Oscar Loza Ochoa, pidió que en la mesa de seguridad se incluya a luchadores sociales.

Loza Ochoa citó que en Sinaloa se tienen ya cuatro casos similares, en los cuales se tienen dudas sobre si las personas que han resultado muertas se encontraban en un fuego cruzado; por ello se da seguimiento a estos casos para su esclarecimiento.

Una larga columna de jóvenes y adultos, vestidos de blanco y con decenas de pancartas con textos como “basta de violencia”, “justicia”, “aparición de desaparecidos”, marcharon desde frente de la catedral, en el centro de Culiacán, hasta el templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe.

En este movimiento de demanda de justicia, miembros de grupos de rastreadoras, políticos y del sector privado se unieron al reclamo ante los hechos de violencia que permanecen desde hace 18 meses.

Jóvenes marchan para exigir justicia por Fernando Alán "N". Foto: Javier Cabrera Martínez

Desde el jueves pasado, a través de las redes sociales, la familia del joven muerto convocó a la población a solidarizarse con su movimiento para esclarecer el caso y limpiar el nombre de su hijo; rechazar la versión de que se trató de una víctima colateral en un enfrentamiento.

Se conoce que la joven que acompañaba a la víctima, Rosa Guadalupe “N”, ya salió de terapia intensiva donde estuvo más de 10 días, luego de ser sometida a cirugías por las heridas de bala que presentó en tórax y abdomen.

cdm/LL