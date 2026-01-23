Culiacán. - Las investigaciones de la muerte del joven estudiante universitario Fernando Adán “N”, de 23 años, y las lesiones por disparos de arma de fuego que sufrió su novia, Rosa Guadalupe “N”, que la mantiene hospitalizada en supuesto fuego cruzado, fueron atraídas por la Fiscalía General de la República.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dijo que la autoridad judicial federal ejerció su facultad de atracción de este caso que tuvo lugar el pasado día 13 de enero en la colonia Tierra Blanca de la capital del estado, en el que se presume que se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos federales.

Señaló que en las investigaciones que van a continuar ahora bajo el fuero federal, tendrán que analizarse todos los hechos y clarificar si personal militar tuvo participación en un enfrentamiento, en el que el joven Fernando Adán “N” perdió la vida a bordo de su automóvil y su acompañante resultó herida.

Adelantó que este viernes recibirá a la familia de la víctima que está exigiendo justicia y que se clarifique las circunstancias en las que perdió la vida su hijo, ante diversas versiones que se divulgaron en relación a los hechos.

Rocha Moya comentó que respeta la postura de esta familia que está convocando a celebrar una marcha el próximo domingo que partirá del atrio de catedral al templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe, en demanda de justicia.

