Pachuca.– Con pancartas en las que se exige la aparición de Michelle Ramos Castañeda, adolescente de 14 años desaparecida en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, familiares y amigos de la menor mantienen bloqueada la autopista México–Pachuca, a la altura del lugar conocido como Los Ángeles.

Desde la víspera, los familiares de la menor advirtieron el cierre de la autopista al señalar que no se ha actuado de manera eficiente en la localización de la adolescente, quien fue vista por última vez el pasado 16 de enero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Michelle Ramos Castañeda fue vista por última vez en el municipio de Tizayuca. Al momento de su desaparición vestía playera blanca, tenis blancos y pantalón de mezclilla.

Según versiones de personas cercanas a la menor, el último contacto se tuvo en el fraccionamiento Almendros, en Tizayuca. Posteriormente, se conoció que estuvo en la ciudad de Pachuca, donde presuntamente acudiría a encontrarse con una persona que conoció a través de redes sociales.

Ante ello circuló la advertencia del cierre de la vialidad, donde, de acuerdo con colectivos y grupos feministas, el bloqueo se mantendrá bajo la consigna: “Nadie entra y nadie sale”, hasta que Michelle aparezca.

De igual manera, los familiares de la joven informaron que se trata de un cierre pacífico en los accesos y salidas a la ciudad de Pachuca, en el tramo comprendido entre Tecámac y Tizayuca. Asimismo, pidieron la comprensión de las autoridades y de la ciudadanía ante lo que calificaron como una causa justa.

Durante la mañana de este día, la autopista registró un cierre total en ambos sentidos debido a la presencia de dos bloqueos simultáneos: uno derivado de un accidente vial y otro por la exigencia de la aparición con vida de la menor.

