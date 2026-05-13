Integrantes del Movimiento Animalista de Puebla se manifestaron para exigir la prohibición permanente de la práctica denominada “Prueba de Nado Forzado” que realizan en animales los laboratorios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Con pancartas en mano, los ambientalistas protestaron en oficinas del Poder Judicial de la Federación, donde llevan a cabo un juicio para obligar a la casa de estudios a frenar lo que consideran como crueldad animal.

Exigen animalistas frenar pruebas en Universidad de Puebla; acusan crueldad contra roedores. Foto: Especial.

La prueba consiste –denunciaron- en obligar a los animales a nadar dentro de un cilindro con el propósito de medir el tiempo de inmovilidad, lo cual representa maltrato animal.

Al grito de “Poder Judicial, detén el maltrato animal”, los inconformes realizaron un plantón, previo a que un juez analice de fondo y decida este jueves sin suspender de manera definitiva dichas prácticas.

Lee también Gobernadora de Guanajuato respalda a Maru Campos ante solicitud de desafuero de Morena; expresó un abrazo para su igual panista

“Los ponen a nadar hasta que ya no pueden más, los ahogan de la manera más cruel y con un sufrimiento; es un experimento que no representa ningún beneficio para la humanidad, pero de manera primitiva y arcaica lo siguen llevando a cabo en los laboratorios de la BUAP”, acusó uno de los activistas.

Aunque un juez concedió una suspensión, será este jueves cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional para que se defina si se cancelan de manera definitiva las pruebas.

Exigen animalistas frenar pruebas en Universidad de Puebla; acusan crueldad contra roedores. Foto: Especial.

“Desde el Movimiento Animalista de Puebla continuaremos atentos al desarrollo del proceso legal y reiteramos nuestro llamado a transitar hacia métodos científicos éticos y libres de crueldad animal”, advirtieron.

Fue en el mes de febrero cuando dicha organización denunció prácticas que consideran como crueldad animal y revelaron que intentaron diálogo con las autoridades universitarias, sin embargo, no hubo éxito.

Ante ello, presentaron un juicio de amparo indirecto, mediante el cual buscan detener la realización de la “Prueba de Nado Forzado” en roedores dentro de las instalaciones de la casa de estudios.

dmrr/cr