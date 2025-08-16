Mérida, Yucatán. - Autoridades del puerto yucateco de Sisal “encarcelaron” a un perro luego de que mordió a tres personas, entre ellas un adulto mayor.

El comisario municipal, Joaquín Galaz, informó en redes sociales que el animal quedó bajo resguardo por seguridad y porque los dueños no mostraron interés en atender la situación.

Vecinos de la comunidad señalaron que el can llevaba varios días rondando sin supervisión.

Los afectados recibieron atención médica inmediata en el centro de salud local, sin complicaciones mayores.

Galaz explicó que la decisión busca prevenir más incidentes mientras se determina el futuro del perro.

Agregó que el caso se notificará a las autoridades de salud para descartar algún riesgo de rabia.

En redes sociales, usuarios solicitaron que el animal no sea enviado a la perrera municipal. Temen que sea sacrificado si no encuentra un hogar.

Varias familias ofrecieron adoptarlo.

El tema generó debate entre vecinos sobre la responsabilidad de los dueños en el cuidado de sus mascotas.

Asimismo, recordaron que la Ley de Protección a la Fauna en Yucatán establece sanciones por omitir vigilancia adecuada.

En Sisal, organizaciones de protección animal pidieron que se analicen alternativas para el perro.

Propusieron esterilización y adopción responsable como opciones para evitar su sacrificio.

El caso continuará bajo seguimiento de la autoridad municipal hasta definir la situación legal del can.

