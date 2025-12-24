En Nochebuena, accidente de autobús deja ocho muertos en Zontecomatlán, Veracruz; 19 pasajeros resultan heridos

Más Información

Ocho personas murieron y 19 más resultaron heridas durante un de un autobús pasajeros en el norte de .

De acuerdo con los reportes policiales, una unidad de la línea Estrella Blanca cayó a una cañada en el municipio de .

El accidente ocurrió la tarde este miércoles, lo que generó una intensa movilización policial de los cuerpos de rescate.

La Secretaria de Protección Civil Estatal reportó que las fuerzas de tarea brindaron atención a 19 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para su valoración y atención médica.

La Fiscalía General del Estado confirmó, de manera preliminar, el fallecimiento de ocho personas.

Las labores de rescate y auxilio continúan en el sitio del accidente, con la participación coordinada de las dependencias estatales y los equipos de emergencia presentes.

