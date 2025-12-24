La Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación resolvió el último de los asuntos relacionados con el proceso electoral para renovar las 212 presidencias municipales de Veracruz.

Las y el magistrado electoral resolvieron la asignación de regidurías de representación proporcional del municipio de Camerino Z. Mendoza, con lo cual dieron trámite a todos los asuntos de la pasada elección local.

La magistrada presidenta, Roselia Bustillo Marín, explicó que del 7 de noviembre de 2024, cuando inició el proceso electoral, hasta la fecha se acumularon 345 asuntos relacionados con dicha elección.

Se trató de recursos vinculados con todas las etapas del proceso electoral de renovación de ayuntamientos de Veracruz, cuya jornada electoral se llevó a cabo el 1 de junio.

Los electores eligieron entre un universo de 11 mil 825 candidatos a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

En total participaron 12 mil 142 candidatos para alcaldías, sindicaturas y regidurías, además de 262 aspirantes del Poder Judicial.

Seis partidos políticos se disputaron las simpatías electorales: Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.

Los alcaldes electos rendirán protesta de ley el 31 de diciembre en sesión solemne de Cabildo, y el 1 de enero entrarán en funciones.

