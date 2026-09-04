Culiacán, Sin. - Se diseña un esquema que permita recuperar las actividades educativas, comerciales, la movilidad en el transporte urbano, entre otras actividades, en los horarios nocturnos, de acuerdo a los avances de la seguridad, según se dio a conocer, luego de una reunión entre diferentes sectores de la sociedad y funcionarios estatales.

En un encuentro que se llevó a cabo con representantes de organismos empresariales, comerciantes, de plazas comerciales, comunidades universitarias, concesionarios del transporte y funcionarios del gobierno del estado, se plantearon diversos puntos de vista con la intención de ampliar el horario de operación del centro de la ciudad.

En la reunión que fue encabezada por el Secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, el Subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, y el representante de la oficina de la gobernadora interina, Andrés Villarreal, se planteó que el comercio mantenga abiertas sus puertas hasta las ocho de la noche.

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Se planteó que el comercio mantenga abiertas sus puertas hasta las ocho de la noche. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Guadalupe Zavala Yamaguchi, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Culiacán, explicó que actualmente algunos de sus socios abren sus establecimientos de las diez de la mañana a las siete de la tarde.

Andrés Villarreal, representante de la Oficina de la ejecutiva estatal interina, explicó que uno de los elementos centrales de esta estrategia es fortalecer la movilidad en la ciudad y avanzar de acuerdo con las condiciones e indicadores de seguridad.

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Consideró que con la recuperación de la movilidad y la presencia de las personas en los distintos espacios de la capital del estado es fundamental para avanzar en la percepción de la confianza de la ciudadanía.

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