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Culiacán, Sin a 24 de junio. - Daniel Alejandro “N”, de 38 años de edad, empleado universitario del área de cultura que por espacio de más de un mes permaneció hospitalizado a causa de un atentado a balazos fuera de su centro laboral, falleció a causa de las graves heridas que presentó.
La Fiscalía General del Estado fue notificada por el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la muerte de este trabajador de la Universidad Autónoma de Sinaloa que el pasado 11 de mayo ingreso por disparos de armas de fuego.
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El día del ataque, Daniel Alejandro “N” de 38 años de edad, salió hacer una llamada telefónica en pleno centro de Culiacán, cuando personas desconocidas le dispararon en varias ocasiones, por lo que los cuerpos de auxilio le brindaron asistencia y lo trasladaron a un hospital para su atención.
Por más de un mes, el empleado universitario del área de cultura permaneció bajo atención médica en el hospital del Seguro Social, sin embargo, la mañana de este miércoles fue declarado muerto y se notificó a la autoridad judicial sobre su fallecimiento para que se realicen las investigaciones por su homicidio.
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dmrr/cr
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