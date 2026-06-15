Cuernavaca, Mor. - El presidente municipal de Jonacatepec, Israel Andrade Zavala, sujeto de investigación en el “Operativo Enjambre”, obtuvo una suspensión provisional contra actos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, por sí y como superior jerárquico de los elementos de seguridad pública en Morelos.

El edil surgido del PVEM recurrió a la justicia federal para protegerse de una posible orden de arresto administrativo, el cual podría ser ejecutado por el director de Seguridad Pública y Tránsito municipal del municipio contiguo de Jantetelco, por sí y como superior jerárquico de los elementos de seguridad pública a su cargo, expone.

El alcalde, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), promovió el juicio de garantías para contener un despliegue de captura ejecutado de forma inusual por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio vecino de Jantetelco.

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En su recurso, Andrade Zavala acusó violaciones al debido proceso y denunció que elementos policiales de la demarcación contigua invadieron su territorio para notificar de facto el mandamiento en las oficinas del ayuntamiento.

La incursión de las fuerzas del orden en la sede del poder local sirvió como prueba jurídica ante el tribunal federal para acreditar el interés suspensional del promovente. La demanda de amparo fue interpuesta formalmente el pasado 11 de junio y recibió un acuerdo favorable al día siguiente; sin embargo, el alcance de la medida cautelar quedó limitado debido a la existencia previa y validez legal del arresto administrativo controvertido.

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Andrade Zavala, quien arrastra diversos expedientes de ingobernabilidad en la zona oriente de la entidad, deberá comparecer ante la autoridad jurisdiccional en la audiencia incidental programada para el próximo 19 de junio. En dicha sesión se resolverá si se le otorga la suspensión definitiva o si se liberan las facultades operativas a las corporaciones policiacas involucradas en el caso.

dmrr