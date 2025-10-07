Un enfrentamiento verbal entre la diputada Edna Dávalos y el diputado Antonio Flores marcó la sesión de este martes en el Congreso de Coahuila, luego de que el legislador del Partido del Trabajo excediera el tiempo reglamentario en tribuna, lo que provocó reclamos por parte de la bancada priista.

El diputado Antonio Flores presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría Anticorrupción supervisen las acciones del comité de licitaciones encargado del suministro de carbón mineral, argumentando presunta opacidad en el proceso de selección.

El legislador, quien también es productor minero en Coahuila, pidió la suspensión del fallo de la licitación hasta que no se garantice una evaluación técnica documentada.

Sin embargo, su intervención se prolongó más de 13 minutos, superando los 10 minutos permitidos por el Artículo 182 de la Ley Orgánica del Congreso, que fija ese límite para fundamentar y explicar proposiciones.

Delia Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, le pidió en varias ocasiones concluir su exposición, sin embargo, el diputado Flores ignoró los llamados y continuó con su discurso. Finalmente, la propuesta fue desechada como de urgente y obvia resolución y turnada a la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburo para su análisis.

Posteriormente, al subir a la tribuna, la diputada priista Edna Dávalos aprovechó su intervención —relativa a la implementación de medidas que garanticen el acceso de adultos mayores a servicios bancarios— para hacer un llamado al respeto de los tiempos y la coordinación de la sesión.

“Desde esta tribuna, de manera cordial y respetuosa, presidenta, quiero pedirle que está en sus manos la coordinación de esta sesión, que seamos respetuosos del tiempo que tenemos cada uno de los legisladores”, expresó.

Dávalos agregó que si se exige desde el pleno el cumplimiento de la ley, los propios legisladores deben dar el ejemplo.

“Si venimos aquí a pedir que se cumpla con la ley, empecemos nosotros mismos con cumplir con los tiempos. Aquí o todos coludos o todos rabones”, dijo la diputada.

La tensión aumentó cuando, en pleno uso de la palabra de Dávalos, Antonio Flores se interpuso frente a la tribuna con una cartulina utilizada durante su exposición anterior. El gesto fue interpretado como una provocación, a lo que la priista respondió:

“¡Qué falta de respeto ante este honorable pleno!”.

