Reynosa, Tamaulipas.- De incluirse la ampliación de la carretera Ribereña dentro del corredor de Yucatán a Tamaulipas, esta vía federal representaría una ruta estratégica para el comercio exterior, el transporte de carga y el desarrollo logístico de la frontera, aseguró el diputado local Gerardo Peña Flores.

El legislador solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum, se agreguen 250 kilómetros de la carretera Ribereña, en el tramo que conecta a Reynosa con Nuevo Laredo.

Peña Flores manifestó que esta vía federal podrá contar con cuatro carriles en la carretera federal 2, tomando en cuenta que Tamaulipas es uno de los principales motores logísticos del país por su capacidad en el tema de exportación industrial, por lo que la calidad y seguridad de su infraestructura carretera resulta fundamental.

"Este es un proyecto muy ambicioso de mejora y ampliación carretera que vendrá a conectar desde Yucatán hasta Reynosa, Tamaulipas. Necesitamos generar la inversión carretera necesaria para aprovechar el crecimiento y desarrollo de esa zona".

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Dijo que es el momento oportuno para que este proyecto de ampliación de 2 a 4 carriles pueda abarcar lo que se conoce como la frontera chica y convertirla en la frontera grande tamaulipeca.

"Son 250 kilómetros más que si bien es cierto implica recursos económicos importantes, es un porcentaje menor tomando en cuenta que se esfuerzo viene desde Yucatán hasta nuestra frontera por eso y de la manera más atenta, le pedimos a la presidenta que pueda escuchar la voz tamaulipeca y que si llevaban a cabo esta inversión y llega hasta frontera chica no solo beneficiará el desarrollo económico de esta zona, sino para recuperar los territorios y que regrese la paz".

El corredor contempla la ampliación de tramos carreteros que suman 493 kilómetros de infraestructura, incluyendo libramientos en Tampico, mejoras entre Estación Manuel y Zaragoza y obras hacia Reynosa.

Se proyecta además, la construcción de un nuevo libramiento en Nuevo Laredo de aproximadamente 36 kilómetros, como parte de un esquema de inversión mixta entre recursos públicos y privados.

El proyecto federal forma parte de un paquete nacional de infraestructura carretera por 150 mil millones de pesos, del cual se destinarán 40 mil millones de pesos para las obras contempladas en Tamaulipas.

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