Ciudad Victoria.- Más de 10 peregrinos resultaron lesionados al volcarse el autobús en que se dirigían a visitar La Virgen en el Santuario de El Chorrito.

El accidente ocurrió en el kilómetro 59 de la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, en el tramo de Jiménez a Padilla.

Según los diferentes testimonios recabados en el lugar del accidente, eran dos autobuses que venían procedentes de Reynosa. Todas las personas salieron procedentes de la parroquia San Juan de los Lagos de la fronteriza ciudad.

Ambos se dirigían al centro turístico religioso de El Chorrito, que se ubica en el municipio de Hidalgo.

El autobús que se volcó llevaba 26 pasajeros y el operador, entre ellos una niña.

Foto: Especial

Según el testimonio del operador del autobús accidentado, otro vehículo le dio un cerrón al conductor lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

“Toda la vida de chofer y jamás me había ocurrido algo así”, dijo triste el operador.

Al lugar del accidente llegó personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, para atender el accidente.

La información de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que, los elementos de la Guardia Estatal que cuentan con capacitación en atención prehospitalaria, brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas mientras se coordinaban las acciones de apoyo y atención médica.

Después llegaron al lugar ambulancias y unidades de todos los cuerpos de emergencia.

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afcl