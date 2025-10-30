Más Información
Cuernavaca, Mor.- Esta tarde dio inicio el Festival Miquixtli 2025: “Mujeres, Raíz, Memoria Viva, Flor Eterna”, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia y su homóloga Lorena Cuéllar Cisneros, mandataria de Tlaxcala, estado invitado en esta edición, González Saravia destacó que Miquixtli es un espacio que une a las familias, revive las tradiciones y reafirma la identidad morelense.
El desfile inaugural, que partió de la glorieta del Niño Artillero y recorrió la avenida Morelos hasta el Palacio de Cortés, desbordó color, danza y alegría con la participación de comparsas, artistas y contingentes culturales de distintos municipios. Miles de personas se congregaron en el Centro Histórico para vivir esta celebración que cada año convierte a Morelos en el epicentro de la memoria y la vida.
Durante el acto en la Plaza Emiliano Zapata, la gobernadora agradeció a Tlaxcala por la donación del arco decorativo y una catrina monumental, obras de artesanos huamantlecos que simbolizan el lazo de hermandad entre ambos estados.
Por su parte, la secretaria de Cultura, Montserrat Orellana Colmenares, anunció que el festival tendrá actividades simultáneas en Cuernavaca, Axochiapan, Tlaltizapán y Coatetelco, con presentaciones artísticas, cine comunitario, talleres y gastronomía tradicional.
En la explanada del Palacio de Gobierno destacan las esculturas monumentales del Colectivo “La Bodega”, originario de Amayuca, que rinden tributo a la fuerza y resistencia de las mujeres de los pueblos originarios.
El Festival Miquixtli 2025, en su edición 32, mantendrá viva la tradición hasta el 2 de noviembre.
