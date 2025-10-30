Cuernavaca, Mor.- Esta tarde dio inicio el Festival Miquixtli 2025: “Mujeres, Raíz, Memoria Viva, Flor Eterna”, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia y su homóloga Lorena Cuéllar Cisneros, mandataria de Tlaxcala, estado invitado en esta edición, González Saravia destacó que Miquixtli es un espacio que une a las familias, revive las tradiciones y reafirma la identidad morelense.

El desfile inaugural, que partió de la glorieta del Niño Artillero y recorrió la avenida Morelos hasta el Palacio de Cortés, desbordó color, danza y alegría con la participación de comparsas, artistas y contingentes culturales de distintos municipios. Miles de personas se congregaron en el Centro Histórico para vivir esta celebración que cada año convierte a Morelos en el epicentro de la memoria y la vida.

Durante el acto en la Plaza Emiliano Zapata, la gobernadora agradeció a Tlaxcala por la donación del arco decorativo y una catrina monumental, obras de artesanos huamantlecos que simbolizan el lazo de hermandad entre ambos estados.

Gobernadora Margarita González Saravia y su homóloga Lorena Cuéllar Cisneros, mandataria de Tlaxcala (30/10/2025). Foto: Especial

Por su parte, la secretaria de Cultura, Montserrat Orellana Colmenares, anunció que el festival tendrá actividades simultáneas en Cuernavaca, Axochiapan, Tlaltizapán y Coatetelco, con presentaciones artísticas, cine comunitario, talleres y gastronomía tradicional.

En la explanada del Palacio de Gobierno destacan las esculturas monumentales del Colectivo “La Bodega”, originario de Amayuca, que rinden tributo a la fuerza y resistencia de las mujeres de los pueblos originarios.

El Festival Miquixtli 2025, en su edición 32, mantendrá viva la tradición hasta el 2 de noviembre.

Decoración por festival en el Centro Histórico de Morelos (30/10/2025). Foto: Especial

