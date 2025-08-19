La Fiscalía General de Coahuila informó sobre la detención, judicialización y sentencia por el delito de homicidio calificado a tres hombres por los hechos derivados del hallazgo de restos humanos localizados en el Puente Solidaridad que conecta Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango.

Fue el 8 de agosto cuando fueron encontrados los restos en el lecho del río Nazas, a menos de 300 metros de dos retenes, uno en Torreón y otro en Gómez Palacio. En un inicio el caso fue atraído por las autoridades de Durango, sin embargo, al avanzar la investigación fue la fiscalía de Coahuila quien atrajo la carpeta de investigación debido a que los hechos ocurrieron del lado de este estado.

Las autoridades informaron que Arturo “N”, Jaime “N” y Lorenzo “N” de 45, 42 y 31 años respectivamente, fueron judicializados y sentenciados por el delito de homicidio calificado con las agravantes de ventaja y brutal ferocidad.

Su detención, se informó, se logró gracias a una investigación coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal y Policía Municipal de Torreón.

La fiscalía estatal obtuvo el día de hoy sentencia condenatoria en contra de los responsables, Arturo “N” y Jaime “N” fueron condenados a 12 años de prisión, mientras que Lorenzo “N” fue sentenciado a 8 años de prisión; ello atendiendo al grado de participación de cada uno.

Por la mañana, antes de dar a conocer esta información, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, descartó que en estos hechos esté involucrado algún grupo del crimen organizado.

Toma posesión nuevo Mando Especial de La Laguna

El General Brigadier de Estado Mayor, Edilberto Jasso Godoy, asumió este martes el Mando Especial de La Laguna, en sustitución del General Pedro Alberto Hernández Gallardo, quien había estado al frente del Mando desde mayo de 2023.

El acto protocolario fue encabezado por el comandante de la XI Región Militar, General Eufemio Alberto Ibarra Flores. En la toma de protesta, donde estuvieron presentes alcaldes y fiscales tanto de Coahuila y durango, el General Jasso Godoy se comprometió a cumplir con lealtad y patriotismo a coordinar las acciones de seguridad en la Comarca Lagunera.

El nuevo Mando Especial es licenciado en administración militar, posee maestrías en Administración Pública, Administración Naval y Seguridad Nacional, además de un doctorado en Alta Dirección.

