Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvieron al exluchador Guadalupe "N", alias "El Lucha", por posesión de armas de fuego, drogas, teléfonos celulares y un auto robado.

A través de un comunicado, se informó que como resultados de las estrategias de prevención del delito que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, detuvieron a un masculino por delitos contra la salud y portación de arma de fuego en su modalidad de narcomenudeo.

La detención ocurrió en el Fraccionamiento Villa El Cielo. El presunto responsable identificado como Guadalupe "N", alias "El Lucha", conocido por haber sido luchador.

De acuerdo con las autoridades, al hombre se le aseguraron bolsitas transparente en cuyo interior había hierba seca color verde con características semejantes a la marihuana, un paquete de 3 kilogramos (kg) envuelto en cinta canela y bolsitas transparentes rojas que tenían una sustancia granulosa conocida como piedra

Además de un arma larga color negro marca Smith & Wesson con un cargador y 30 cartuchos útiles, un lanza granada marca Colt launcher, celulares y un vehículo Nisaan March color blanco sin placas y con reporte de robo.

"El detenido, lo asegurado y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes", concluyeron.

dft/bmc