La ausencia de un sacerdote en Huimanguillo, causó gran revuelo entre las familias de la localidad, quienes temían que su desaparición se debiera a un secuestro, sin embargo, ha trascendido que el presbítero en realidad fue detenido acusado presuntamente del delito de pederastia.

Y es que, incluso los familiares y la comunidad católica de lanzó en redes solicitudes de apoyo para dar con el paradero del padre ‘Isidro López Rodríguez’, mejor conocido como “Chilo”.

Sin embargo, al poco tiempo, se confirmó que el sacerdote se encontraba detenido por la (FGE) de Tabasco, señalado por el delito antes citado.

Comunicado de la FGE sobre la detención el padre Isidro López Rodríguez (25/08/2025). Foto: Especial

La FGE, incluso emitió un comunicado, en el que, sin mencionar nombres refiere que la captura se dio en Huimanguillo tras una investigación derivada de una denuncia formal, misma que permitió obtener una orden de aprehensión.

“La Fiscalía General del Estado de Tabasco informa a la ciudadanía que, en relación con versiones que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, se confirma la detención de una persona del sexo masculino, originaria del municipio de Huimanguillo, por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia”, cita textual.

Las autoridades reiteraron que el proceso seguirá conforme a la ley y pidieron a la ciudadanía evitar difundir información falsa que afecte el caso o revictimice a los afectados.

