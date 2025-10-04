Culiacán, Sin. a 4 de Oct/Un hombre, identificado como Fernando “N”, de 39 años de edad, quien en diciembre del año pasado, atacó con un arma blanca a una mujer y posteriormente la arrojó a una noria, la cual fue rescatada con vida, fue detenido, en Mexicali, Baja California, donde se ocultaba y trasladado a la ciudad de Angostura.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, fue localizado en el estado de Baja California, y trasladado al municipio de Angostura, donde quedó a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento,

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el mes de diciembre del 2024, en el municipio de Salvador Alvarado, donde Fernando “N”, presuntamente atacó con un arma punzocortante a una mujer, a la cual después la arrojo a una noria.

La mujer fue auxiliada por personas que transitaban por ese lugar, y posteriormente fue trasladada a un hospital donde recibió atención médica oportuna que le permitió salvar su vida.

Según las publicaciones periodísticas, el martes 24 de diciembre del 2024, en la comunidad de la Ciénega, en el municipio de Salvador Alvarado, la joven mujer Erika “N”, fue agredida con un arma blanca y luego lanzada a una noria.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a personas que pasaban por su casa, los cuales dieron aviso a la Policía Municipal, y con ayuda de rescatistas lograron sacarla de la noria, por lo que esta presentaba heridas en el brazo, abdomen y espalda, tanto por el ataque con un instrumento punzocortante como por la caída en la noria.

