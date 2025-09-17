Más Información

Culiacán, Sin.- Una mujer, con vestimenta médica, ingresó al hospital , con una jeringa con una sustancia desconocida, presuntamente para aplicársela a uno de los pacientes que se encuentran en recuperación por lesiones de bala, por lo que personal de la Guardia Nacional que vigilan la institución la detuvo.

Se conoce que los médicos y enfermeras que se encuentra en las áreas de pacientes con , detectaron por la actitud de la mujer, que esta no forma parte del personal del nosocomio, por lo que alertaron a los elementos federales que están a cargo de la institución médica, los cuales la buscaron por varias áreas, hasta localizarla y detenerla.

El personal que tiene a su cargo la vigilancia de este hospital, como parte de los nuevos protocolos de seguridad, realizó una amplia búsqueda de posibles personas ajenas, sin encontrar mas personas en el interior del nosocomio que no forma parte del personal oficial.

Sobre la mujer disfrazada como personal médico del IMSS-Bienestar que llevaba oculta una jeringa, con una sustancia desconocida, no se dieron mayores detalles de su posible identidad y del paciente que ella buscaba para aplicarle el contenido.

Desde fines del mes pasado, se dispuso diseñar nuevos protocolos de seguridad en los hospitales, a raíz de que en un lapso de 48 horas, seis personas fueron , cuatro de ellas, fuera del Hospital Civil de Culiacán y dos pacientes fueron rematados, en una clínica particular y del hospital IMSS-Bienestar.

aov/cr

