Elementos policiales lograron la detención de un estudiante que durante la semana pasada lanzó amenazas en contra de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Fueron agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes ubicaron al joven y le aseguraron un arma de fuego con la que presuntamente pretendía atentar contra la comunidad estudiantil.

“Con su detención y aseguramiento de evidencia se corroboró la existencia de una amenaza latente y posible materialización, logrando evitar afectaciones importantes para la comunidad universitaria”, advirtió la FGE.

El joven provocó, durante los últimos días de la semana pasada, el reforzamiento de la seguridad en los campus de la casa de estudios, pues había lanzado diversas amenazas en redes sociales en contra de estudiantes y profesores de la BUAP.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía reveló que tras las amenazas, llevaron a cabo un trabajo conjunto que permitió la detención con un delito flagrante.

DETIENEN A ESTUDIANTE QUE AMENAZÓ DE MUERTE A SUS COMPAÑEROS. LA FGE Y SSP LE ASEGURAN EL ARMA DE FUEGO Y EVITAN UN HECHO VIOLENTO EN LA BUAP. pic.twitter.com/DWtRm3cVz5 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 4, 2025

Además, con la autorización de un Juez de Control, se llevó a cabo un cateo donde localizaron un arma de fuego, un dispositivo electrónico y evidencias graficas vinculadas con las amenazas.

Las amenazas habían llevado a las autoridades universitarias a solicitar la colaboración de autoridades estatales y municipales para reforzar los accesos a sus campus educativos.

