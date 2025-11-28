TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Los agentes de la Guardia Estatal Preventiva, Refugio "N" y Rubicel "N" fueron detenidos por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, cometido en agravio del adecuado desarrollo de la función pública, derivado de un hecho, donde el 15 de mayo pasado, murió accidentalmente un estudiante de la escuela normal rural Mactumactzá.

La Fiscalía General del Estado informó que ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de los policías adscritos en la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Según la carpeta de investigación, los agentes se movilizaban en patrullas que perseguían una camioneta tripulada por estudiantes de la Mactumatzá. Los agentes no cumplieron los protocolos básicos para el uso de la fuerza pública, afirmó la Fiscalía General.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1 El Canelo, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.

La noche del 15 de mayo, el estudiante Jesús Alaín murió al caer de un vehículo en marcha cuando llevaban retenidos a dos agentes policíacos.

En esa ocasión, el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que el deceso derivó de un accidente cuando el estudiante cayó a la cinta asfáltica en los momentos en que trasladaban retenidos a dos uniformados.

Esa noche, el funcionario de seguridad presentó una videograbación que muestra el momento en que el joven, que viaja en la batea del vehículo, sale proyectado durante la persecución.

Se lanzó un reporte del C-5, y se actuó de inmediato recuperándose el camión que los jóvenes pretendían retener.

Luego, más de 15 personas encapuchadas, (los normalistas), acudieron a un módulo policíaco, situado hacia el municipio de San Fernando, donde secuestraron a dos agentes de seguridad, consignó un reporte oficial al respecto.

