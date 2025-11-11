Dos custodios de penales en las ciudades de Puebla y Tepexi fueron detenidos por intentar ingresar objetos prohibidos.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que como parte de la vigilancia interna en los penales descubrieron a los custodios intentando ingresar prendas de vestir, sustancias, accesorios para equipos telefónicos y drogas.

Al interior del penal de Puebla fue detenida Sandra N, quien pretendía acceder de manera ilegal con prendas de vestir, sustancias y accesorios para equipos telefónicos.

Y en el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez se logró la detención de Constantino N., en posesión de posible droga, misma que se encontraba oculta entre sus pertenencias.

A finales de octubre pasado, una fiesta al interior del penal de San Miguel de la Ciudad de Puebla fue puesta al descubierto en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes compartidas en la cuenta “San Miguel Puebla”, las cuales posteriormente fueron bajadas, se observa a reos con mujeres y bebidas alcohólicas.

Uno de los videos presuntamente fue grabado el fin de semana y en una segunda imagen aparece una hoja con la fecha 28/10/2025 rodeada de latas de cerveza y un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, si no tiene dinero para apoyar a Poza Rica pídale prestado a Marcos Pavón y al Jaguar, los dueños del penal de San Miguel en Puebla. Ellos con las extorsiones y venta de droga le prestan sin problema”, decía el texto.

