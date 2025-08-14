Más Información

Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Putla de Guerrero.– Tras una con mandos federales y del gobierno del estado en el municipio de Putla de Guerrero, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, fueron detenidos cuatro elementos de la policía municipal, además de; cámaras de vigilancia bajo el control del Estado.

Los policías fueron detenidos por su posible vinculación con el crimen organizado. Durante la operación de seguridad se aseguraron 13 armas irregulares en la comandancia de la policía, entre ellas se encuentran escopetas, armas cortas y 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales, ninguno de ellos cuenta con autorización para su portación.

“Esta acción coordinada permitió también tomar control del Centro de Control y Comando del Municipio C2, el cual está integrado por más de 50 cámaras que, ahora están bajo control del Estado, a través del C4”, dio a conocer la Fiscalía del estado de Oaxaca. Al cuerpo de seguridad local, también se le fueron aplicados .

Los policías fueron detenidos por su posible vinculación con el crimen organizado.(14/08/2025). Foto: Especial
Los policías fueron detenidos por su posible vinculación con el crimen organizado.(14/08/2025). Foto: Especial

Lee también

En esta acción “Operación Sable” realizada este jueves 14 de agosto, participaron el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto a la Secretaría de Gobierno (SEGO), la Secretaría de la Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) , el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), así como la Policía Vial Estatal.

El control del Estado permanecerá el tiempo que sea necesario hasta garantizar la seguridad y tranquilidad en las familias de este municipio, señaló en un comunicado la Fiscalía.

Apenas el lunes 11 de agosto, fueron detenidas otras ocho personas en Pinotepa Nacional, cuatro de ellas también eran elementos de la policía municipal vinculados con el crimen organizado.

Armas aseguradas durante la detención (14/08/2025). Foto: Especial
Armas aseguradas durante la detención (14/08/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses