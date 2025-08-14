Putla de Guerrero.– Tras una operación de seguridad con mandos federales y del gobierno del estado en el municipio de Putla de Guerrero, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, fueron detenidos cuatro elementos de la policía municipal, además de armas de fuego; cámaras de vigilancia bajo el control del Estado.

Los policías fueron detenidos por su posible vinculación con el crimen organizado. Durante la operación de seguridad se aseguraron 13 armas irregulares en la comandancia de la policía, entre ellas se encuentran escopetas, armas cortas y 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales, ninguno de ellos cuenta con autorización para su portación.

“Esta acción coordinada permitió también tomar control del Centro de Control y Comando del Municipio C2, el cual está integrado por más de 50 cámaras que, ahora están bajo control del Estado, a través del C4”, dio a conocer la Fiscalía del estado de Oaxaca. Al cuerpo de seguridad local, también se le fueron aplicados pruebas toxicológicas.

Los policías fueron detenidos por su posible vinculación con el crimen organizado.(14/08/2025). Foto: Especial

En esta acción “Operación Sable” realizada este jueves 14 de agosto, participaron el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto a la Secretaría de Gobierno (SEGO), la Secretaría de la Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) , el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), así como la Policía Vial Estatal.

El control del Estado permanecerá el tiempo que sea necesario hasta garantizar la seguridad y tranquilidad en las familias de este municipio, señaló en un comunicado la Fiscalía.

Apenas el lunes 11 de agosto, fueron detenidas otras ocho personas en Pinotepa Nacional, cuatro de ellas también eran elementos de la policía municipal vinculados con el crimen organizado.

Armas aseguradas durante la detención (14/08/2025). Foto: Especial

