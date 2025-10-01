Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) Delegación Sonora, informó que un hombre fue detenido con 14 armas largas en un tramo carretero de Ímuris, Sonora.

A través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) la representación social, logró vincularlo a proceso.

Detalló que la carpeta de investigación inició, en atención a una denuncia anónima, recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se trasladaron a las inmediaciones de la carretera federal, tramo Hermosillo - Nogales, kilómetro 207+500, en el municipio de Ímuris, Sonora.

Armas decomisadas por autoridades en Sinaloa (01/10/2025). Foto: Especial

Los policías federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión para realizar una revisión, en la que encontraron 14 armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores y cuatro culatas para arma de fuego tipo fusil.

Por lo anterior, Óscar “D” y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien calificó como legal la detención.

Además, dictó auto de vinculación a proceso por un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

