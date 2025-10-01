Más Información

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) Delegación Sonora, informó que un hombre fue en un tramo carretero de Ímuris, .

A través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) la representación social, logró vincularlo a proceso.

Detalló que la carpeta de investigación inició, en atención a una denuncia anónima, recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se trasladaron a las inmediaciones de la carretera federal, tramo Hermosillo - Nogales, kilómetro 207+500, en el municipio de Ímuris, Sonora.

Armas decomisadas por autoridades en Sinaloa (01/10/2025). Foto: Especial
Armas decomisadas por autoridades en Sinaloa (01/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Los policías federales marcaron el alto al conductor de un tractocamión para realizar una revisión, en la que encontraron 14 armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores y cuatro culatas para.

Por lo anterior, Óscar “D” y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien calificó como legal la detención.

Además, dictó auto de vinculación a proceso por un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses