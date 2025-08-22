Un total de trece personas, entre ellas tres custodios, fueron aprehendidas por estar involucradas en el violento motín ocurrido a principios de agosto en el penal de Tuxpan, en el norte de Veracruz, que dejó un saldo de nueve muertos.

Fueron elementos de la Policía Ministerial quienes lograron la aprehensión de tres funcionarios del Centro de Readaptación Social de Tuxpan, a quienes se señala de los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

Se trata del Jefe del Departamento de Seguridad y Custodia de dicha penitenciaría, Ivan “N”, el cual fue ubicado y aprehendido en el municipio de Cosamaloapan; así como de Roberto Cristian “N” y Óscar Yair, ambos custodios, quienes fueron detenidos en los municipios de Acayucan y Xalapa.

La Fiscalía General del Estado, detalló que de manera simultánea en el municipio de Tuxpan fueron cumplimentadas diez órdenes de aprehensión en reclusión en contra de internos, a quienes se señala del presunto delito de homicidio doloso calificado, motín, estragos y lesiones dolosas calificadas.

El número de fallecidos por el motín en el penal de Tuxpan, ocurrido el dos de agosto fue de nueve personas muertas, cinco de las cuales eran originarias de Guatemala.

Durante el motín ocurrido la tarde y noche del sábado, los internos de dicha penitenciaría denunciaron que había agresiones y extorsiones por parte de la organización delictiva Grupo Sombra y/o Mafia Veracruzana.

En las siguientes semanas del motín, el penal ha sido objeto de al menos dos ataques con explosivos lanzados desde drones, sin que se hayan registrado personas heridas.

