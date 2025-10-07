Miles de estudiantes y decenas de catedráticos de las diferentes facultades e institutos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) fueron desalojados la tarde de hoy ante la presencia de grupos porriles en Ciudad Universitaria.

El temor surgió a partir de que porros liderados por un hombre identificado como “El Chivo” arribaron a Ciudad Universitaria para amenazar a trabajadores del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO (STEUABJO), quienes tenían tomadas las instalaciones de Rectoría.

Desde la noche de ayer, trabajadores del STEUABJO tomaron las instalaciones de Rectoría para exigir al rector Cristian Carreño que aclare la contratación de 300 personas y las cuales fueron afiliadas al sindicato; y para exigir que “abra la bolsa de trabajo” para que los sindicalizados puedan ejercer su derecho a recomendar a las personas que podrían ser contratadas.

Denuncian agresiones porriles (07/10/2025). Foto: Especial

Lee también Detienen a dos personas por intentar matar a perito de Fiscalía de Yucatán

Por la mañana de hoy, un grupo de personas encabezadas por alguien identificado como “El Chivo” retiró con violencia las lonas que tenían colgadas los trabajadores y los amenazaron para que liberaran Rectoría.

Enrique García García, trabajador afiliado al STEUABJO, acusó al Rector de la UABJO de enviar a porros para disolver la manifestación.

Con esta acción, sin embargo, provocó que los sindicalizados tomaran la decisión de cerrar todos los accesos a Ciudad Universitaria; fue entonces, que los estudiantes y catedráticos empezaron a ser desalojados.

Lee también Huracán “Priscilla” se acerca a Baja California Sur; habilitan centros de atención de emergencias

Cierran instalaciones por presencia de porros (07/10/2025). Foto: Especial

“La decisión de tomar toda CU fue por una agresión de un grupo de choque que vino en la mañana a quitarnos unas lonas y a amenazarnos, vino a decirnos que si nos quitábamos iban a regresar más fuerte, por no decir otras palabras.

“Y es por eso que decidimos tomar Ciudad Universitaria y no nos vamos a ir hasta que cumplan con nuestras demandas”, dijo Enrique García.

Pero agregó que ahora su principal exigencia cambia. Ahora exigen que el rector de la UABJO tome las acciones legales para que la persona identificada como “El Chivo” sea detenida y encarcelada, y que revele quién lo contrató para agredir y amenazar a los trabajadores del STEUABJO.

Lee también Jornada de bloqueos en Yucatán: jubilados de Pemex y padres de familia cierran calles de Mérida

De lo contrario, aseguró, no van a liberar Ciudad Universitaria y adelantó que probablemente mañana intensifiquen sus protestas con el bloqueo de calles.

“Nosotros ahora vamos a presentar la denuncia, vamos a hacer el ejercicio político y posiblemente mañana salgamos a bloquear las calles para exigir que se haga cumplir con la ley, que ahora queda en manos del Rector. La principal exigencia es que hasta que no lo metan a la cárcel, no vamos a liberar Ciudad Universitaria”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr