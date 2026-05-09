Motul, Yucatán.- Un nuevo caso de crueldad animal ha causado indignación en el municipio de Motul, luego de que un perro llamado “Niño” fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la comisaría de Tanya.

La propietaria del can, Juana Gualberta Balam Dzul, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que ya abrió la carpeta de investigación GL/707/2026 para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

De acuerdo con el veterinario forense de la FGE, la necropsia confirmó que el animal murió a causa de un disparo que ingresó por el costado izquierdo, atravesó el corazón y salió por el costado derecho, a la altura de las costillas.

Lee también Alumnos toman instalaciones de Facultad de Enfermería de Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en Putla; piden cambio de coordinación

Según el testimonio de la dueña, el perro mestizo, de aproximadamente ocho años de edad, la acompañó a visitar a su madre, sin embargo, al momento de regresar a su vivienda, el animal no volvió con ella.

Elementos de la Policía Municipal de Motul acudieron al lugar, acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía para la realización de las diligencias periciales. Foto: Especial

Poco después, una sobrina le avisó por teléfono que “Niño” se encontraba gravemente herido en el predio de su madre. Al llegar, la mujer encontró a su mascota sin vida.

El caso comenzó a difundirse en redes sociales, lo que motivó la intervención de Yamili Ché Balam, representante de la asociación Peludos Felices, quien brindó apoyo a la familia y los orientó para presentar la denuncia correspondiente.

Lee también Colectivos de madres buscadoras marchan en Culiacán; piden no normalizar el tema de las desapariciones en Sinaloa

Elementos de la Policía Municipal de Motul acudieron al lugar, acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo y la realización de las diligencias periciales.

Familiares y activistas exigieron que el caso no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley contra quien resulte responsable, a fin de frenar la crueldad y el maltrato animal en el municipio.

vr/cr