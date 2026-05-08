Organizaciones de animalistas y rescatistas se manifestaron en protesta por la indiferencia para atender el maltrato animal por parte de autoridades del municipio de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Los activistas marcharon por diversas calles de la ciudad y se plantaron frente a Palacio Municipal, donde denunciaron que la administración de la morenista Daniela Griego dejó de atender el problema.

Con pancartas en mano, denunciaron que las autoridades locales cancelaron las campañas gratuitas de esterilización y maquillan información sobre atenciones y cirugías.

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Los inconformes acusaron que el Centro de Salud Animal carece de materiales e insumos, además del cobro en consultas para animales en situación de calle. Fotos: Especiales.

Los inconformes, acusaron que el Centro de Salud Animal carece de materiales e insumos para llevar a cabo esterilizaciones.

Y expusieron que las consultas veterinarias para perros y gatos en situación de calle tienen costo, cuando deberían ser gratuitas para atender el grave problema que enfrenta la ciudad de abandono y maltrato animal.

Previamente, diversas organizaciones se habían quejado porque el municipio estaba mínimizando los casos de envenenamiento de perros en diversas zonas de la capital.

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