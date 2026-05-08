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se manifestaron en protesta por la indiferencia para atender el maltrato animal por parte de autoridades del municipio de Xalapa, capital del estado de .

Los activistas marcharon por diversas calles de la ciudad y se plantaron frente a Palacio Municipal, donde denunciaron que la administración de la morenista Daniela Griego dejó de atender el problema.

Con pancartas en mano, denunciaron que las autoridades locales y maquillan información sobre atenciones y cirugías.

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Los inconformes acusaron que el Centro de Salud Animal carece de materiales e insumos, además del cobro en consultas para animales en situación de calle. Fotos: Especiales.
Los inconformes acusaron que el Centro de Salud Animal carece de materiales e insumos, además del cobro en consultas para animales en situación de calle. Fotos: Especiales.

Los inconformes, acusaron que el Centro de Salud Animal carece de materiales e insumos para llevar a cabo esterilizaciones.

Y expusieron que las consultas veterinarias para perros y gatos en situación de calle tienen costo, cuando deberían ser gratuitas para atender el grave problema que enfrenta la ciudad de abandono y maltrato animal.

Previamente, diversas organizaciones se habían quejado porque el municipio estaba mínimizando los casos de envenenamiento de perros en diversas zonas de la capital.

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