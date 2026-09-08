Zacatecas.- Al rendir el mensaje de su quinto informe de gobierno, el gobernador David Monreal Ávila colocó a la estrategia de seguridad como el mayor logro de su administración, al asegurar que en cinco años revirtió la crisis de violencia que enfrentaba el estado hasta alcanzar una reestructuración policial y una baja del 96 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos.

Recordó que 2021 fue el año con más homicidios dolosos en la historia de Zacatecas, posicionando al estado como el más violento del país con una tasa de 109 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representaba un promedio diario de cinco víctimas.

Mencionó que, al inicio de su gestión, las proyecciones más optimistas vaticinaban que su sexenio cerraría con menos de mil homicidios al año; sin embargo, estimó que a un año de concluir su mandato el ejercicio cerrará con menos de 100 casos, cifra con la que afirmó, se alcanzarán “niveles de paz que no teníamos desde hace 35 años”.

Asimismo, contrapuso las condiciones de las corporaciones locales al inicio de su administración respecto al escenario actual, al señalar que en 2021 se encontraron municipios sin fuerza pública o con elementos que percibían salarios inferiores a los 3 mil pesos mensuales, mientras que “ahora no hay un solo policía que gane menos de 18 mil pesos mensuales”.

David Monreal destacó que en su gobierno se ha logrado tener finanzas sanas y una administración libre de nueva deuda. 08/09/2026. | Foto: Especial.

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En el apartado hídrico, el mandatario aprovechó para referirse al proyecto de la Presa Milpillas —infraestructura paralizada en los últimos años— al aseverar que está “casi por arrancar”, pero, evitó profundizar en los detalles técnicos de la obra tras argumentar que prefería reservar la información para evitar que la concreción del proyecto sea bloqueada por “unos cuantos” opositores.

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Ese anuncio es en relación a la obra que también fue integrada en la plataforma Proyectos México dentro del Plan Nacional Hídrico impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el que se busca resolver el desabasto de agua en el corredor Fresnillo-Zacatecas, beneficiar a más de 514 mil habitantes y frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la región.

Además, David Monreal destacó que en su gobierno se ha logrado tener finanzas sanas y una administración libre de nueva deuda, al pagar más de siete mil millones de pesos para reducir los pasivos heredados.

Al hacer un recuento del historial de la deuda pública en la entidad, detalló que el endeudamiento registrado en los tres gobiernos anteriores pasó de mil 600 millones de pesos a alcanzar un pico de 32 mil millones de pesos para posteriormente situarse en 19 mil 962 millones de pesos al cierre del periodo inmediato anterior, monto que representaba más del 50 % del presupuesto estatal.

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Moreal recordó que 2021 fue el año con más homicidios dolosos en la historia de Zacatecas. 08/09/2026. | Foto: Especial.

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En este contexto, anunció que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para prohibir por ley que los futuros gobiernos locales adquieran endeudamiento.

Presumió que durante su gestión no se han contratado nuevos financiamientos y que la disciplina financiera permitió elevar los ingresos propios en un 113 %, al pasar de dos mil 206 millones a más de cuatro mil 700 millones de pesos sin aumentar ni crear impuestos.

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Rumbo al cierre de su discurso y de cara a la sucesión de 2027, David Monreal hizo referencia al proceso electoral y mencionó: “Más allá de nombres, siglas, colores o género, en el fondo estará presente una decisión histórica: elegir entre dos visiones, dos proyectos o dos destinos. ¿Queremos regresar al Zacatecas de la corrupción, el endeudamiento y la violencia, o queremos que continúe la transformación?”.

El mensaje con motivo de su informe lo emitió en el Palacio de Convenciones, debido a que la legislación local ya no obliga al titular del Ejecutivo a acudir personalmente ante el Poder Legislativo. Por la mañana, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, entregó el documento formal ante el Congreso del Estado para dar inicio a la glosa correspondiente.

En representación de la presidenta, acudió la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya. Entre los invitados especiales destacaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y el diputado federal Pedro Haces Barba.

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JACL/cr