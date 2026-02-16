San Cristóbal de las Casas, Chis; 16 de febrero.- La baja en el precio de la gasolina Superior en Guatemala (Premium en México), hasta en 17 pesos el litro, ha provocado un aumento en el contrabando hacia México, a través del río Suchiate y los múltiples pasos fronterizos irregulares que operan a lo largo de los más de 600 kilómetros de frontera.

Ante el aumento del contrabando de combustible de Guatemala a México, elementos de la XXI1 Zona Naval de Tapachula han reforzado los operativos en el Suchiate, para evitar el paso de gasolina.

El jueves 12 de febrero, los marinos localizaron a la orilla del río Suchiate, 15 bidones que habían llegado a México procedentes de Guatemala, con un total de 76 litros de combustible cada uno, con un total de mil 140 litros.

Los 15 bidones se encontraban a la orilla del afluente, pero cuando los marinos llegaron no encontraron ninguna persona, por lo que se cree que huyeron cuando vieron la presencia de los uniformados.

Este lunes, elementos de la XXII Zona Naval con sede en Puerto Madero, Chiapas, interceptaron en el río Suchiate una balsa con combustible que venía de Guatemala.

“No puedes tirar; no puedes tirar”, dice un balsero cuando ve al marino con su fusil acercarse a la balsa. “Aquí estamos grabando”. “Estamos en vivo”. Es en ese momento que se escucha el disparo del arma de fuego, mientras un joven trata de encarar al uniformado, pero en respuesta hay otro disparo.

“Estamos en vivo”. “Nos están tirando”. “Están en vivo”, agrega el hombre, mientras uno de los marinos se acerca a la balsa que va cargada con varios bidones de gasolina para ser comercializada en territorio mexicano. “Para que vean todos; estamos trabajando”, clama el hombre, pero nada más termina de hablar y el marino dispara contra la balsa. “Ya estamos grabando estos vergas”. “¡Para qué verga!”.

Elementos navales decomisan bidones y enfrentan a balseros que intentan cruzar combustible hacia territorio mexicano. (16/02/26) Foto: Especial

Los cinco marinos se retiran hacia la orilla de lado mexicano, mientras los balseros tratan de regresar hacia el lado de Guatemala, en un afluente que no llega a más de 40 centímetros el nivel del agua, aunque en otras áreas es mucho más bajo. Entones, más marinos se acercan al afluente.

El hombre les grita a los soldados para que se acerquen al punto donde se encuentran con el cargamento de gasolina. “Vente para acá”, “Quítate tu traje güey”. “No pueden tirar; no tenemos armas; no pueden tirar”.

Por la tarde del lunes, los elementos de la XXII Zona Naval continuaban en el río Suchiate, para evitar que los balseros siguieran moviendo gasolina de Guatemala a México.

Desde el 2022, el precio de la gasolina ha bajado considerablemente en Guatemala, por lo que ha aumentado el comercio hacia territorio mexicano.

En los municipios de Socoltenango, Tzimol, Villa de las Rosas y Venustiano Carranza, Chiapas, los vendedores de gasolina, fueron perseguidos con grupos armados, para que dejaran de vender gasolina que proviene de Guatemala.

Con datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el galón de gasolina de la Superior (Magna) es de 27 quetzales, es decir, a 16.34 pesos mexicanos el litro, pero en varios municipios de la frontera con Guatemala, el precio fluctúa entre 24 y 25, aunque el diésel ha llegado a costar 14.50 pesos el litro, pero en México el precio es de 26 pesos.

En los puntos fronterizos donde no hay control de autoridades aduanales, choferes de tráileres ingresan a Guatemala para cargar diésel con sus camiones.

