A pesar de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomendó recargar gasolina antes de las 10:00 y después de las 18:00 horas debido a malas condiciones en la calidad del aire para estos días, automovilistas en la capital continuaron recargando combustible durante el día al asegurar que existe falta de información.

En un comunicado, este lunes la CAMe informó que del 9 al 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas, que podrían resultar en una muy mala calidad del aire, por lo que recomendó no recargar gasolina entre las 10:00 y las 18:00 horas, así como evitar utilizar automotores.

Alrededor de las 12:30 horas Hugo Velázquez cargó gasolina con normalidad, en la sucursal ubicada en avenida Río Churubusco y Plutarco Elías Calles, alcaldía Iztacalco, pues aseguró que no sabía de esta recomendación.

“No sabía que habían puesto estas medidas. En las noticias, en la tele no lo vi, y no tuve otra manera de enterarme, pero de haber sabido me hubiera prevenido y hubiera venido un poquito más temprano o en la noche", dijo.

Aldo Santos recargó gasolina aproximadamente a la misma hora; comentó que no sabía de las recomendaciones emitidas por la CAMe, además de que “ya traigo prisa y necesito llegar a una junta”.

“Me parece una medida innecesaria si ya se hace lo del Hoy No Circula, ¿no? No sabía, esa es la razón”, dijo.

Trabajadores de la gasolinera señalaron que “no tiene nada que ver que puedan cargar gasolina con lo de la contingencia”.