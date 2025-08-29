Uno de los responsables del asesinato de 13 personas indígenas de la comunidad de Santa María Ecatepec, identificado como Elías R. C., fue sentenciado a 210 años de prisión y al pago de 400 mil pesos a los familiares de cada una de las víctimas, es decir, más de 5 millones de pesos.

Antecedentes del caso

Estos hechos ocurrieron el 16 de julio de 2018, cuando un grupo de personas caminaba sobre una vía de terracería, en el paraje conocido como el “Portillo Semilla” del municipio de Santa María Ecatepec del distrito de Yautepec en la región de la Sierra Sur, momento en el que sufrieron una agresión con disparos de arma de fuego.

Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en esta emboscada participó Elías R.C. -junto con otras personas-, hechos por los cuales provocaron la muerte de 13 personas.

Lee también Policías de Ixtepec, Oaxaca, bloquean acceso a la comunidad; exigen incremento salarial

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales, realizó las investigaciones correspondientes que permitieron aprender y presentar ante el Juez de la causa a Elías R.C.".

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 210 años de prisión en contra de Elías R.C, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, además de imponer el pago de más de 400 mil pesos para cada una de las 13 víctimas indirectas, por concepto del pago de reparación del daño.

Lee también Identifican a mujer asesinada junto a su familia en Guadalajara; se trata de la creadora de contenido Esmeralda FG

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot