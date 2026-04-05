Juchitán, Oax.- La asamblea comunal de Santa María Chimalapa acordó movilizarse este martes 7 de abril en la Ciudad de México, donde presentarán dos amparos ante el Tribunal Superior Agrario (TSA).

Ambos amparos son en contra “de la injusta decisión tomada por el Tribunal Superior Agrario (TSA), al emitir dos sentencias negativas a nuestra solicitud de nulidad de los ejidos chiapanecos, Canaán y Cal y Mayor, ilegalmente implantados como ejidos dentro del territorio comunal”.

“Como pueblo indígena Chima, ratificamos nuestra firme determinación de continuar por todos los medios a nuestro alcance la defensa de nuestro ancestral territorio y de sus invaluables montañas, selvas, bosques y ríos”, señalaron en un comunicado difundido hoy.

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La idea, valoraron en la asamblea, es que una vez que el TSA reciba los dos amparos, los turne de inmediato al Poder Judicial de la Federación, para su trámite correspondiente y por esa razón, los chimalapas marcharán de la sede del Instituto de Pueblos Indígenas (INPI) al TSA.

En su lucha por anular los ejidos chiapanecos, los chimalapas retuvieron por dos días, desde el dos de marzo de este año, al titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, quien, para ser liberado, gestionó una audiencia con Gobernación, que no se concretó.

Mientras tanto, los comuneros de San Miguel Chimalapa esperan la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec a su solicitud para que esa instancia declare nulos los ejidos chiapanecos de Díaz Ordaz y Flor de Chiapas, asentados en el territorio comunal zoque.

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