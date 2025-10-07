Hermosillo, Sonora.- A poco más de un mes del arranque de El Buen Fin 2025, los comercios en Sonora ya se encuentran listos para recibir a los consumidores y en donde se espera un crecimiento en ventas para este año del 20% con respecto al año anterior.

Martín Zalazar Zazueta, presidente de Fecanaco Sonora y Canacope Hermosillo, destacó que esta edición, la número 15, se realizará del 13 al 17 de noviembre y contará con cinco días de ofertas, uno más que en años anteriores.

“El Buen Fin es una estrategia impulsada desde 2011 por Concanaco Servytur en conjunto con el Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer el consumo interno, apoyar al comercio formal y promover los productos hechos en México.

Lee también Detienen a 16 policías municipales tras fuga de un reo en Chilón, Chiapas

Negocios de todos los tamaños han comenzado a abastecerse con productos de alta demanda, planear sus estrategias de venta y, en algunos casos, contratar personal adicional para brindar mejor atención.

Desde ahora, las familias pueden comenzar a analizar qué productos o servicios desean adquirir, comparar precios y planear sus compras para aprovechar al máximo las promociones y descuentos que estarán disponibles”, comentó.

Zalazar Zazueta aseveró, que los negocios interesados deben registrarse en www.elbuenfinconcanaco.com.mx, donde pueden subir sus promociones, que van del 10% al 70%.

Lee también Diputada de Hidalgo solicita licencia tras ser acusada de robo de identidad y falsificación de documentos

“El año pasado participaron más de 190 mil establecimientos del sector comercio, servicios y turismo, logrando ventas totales por 173.8 mil millones de pesos, un incremento del 15.5% respecto al 2023".

"Estimamos un crecimiento en ventas para este año del 20% con respecto al año anterior, ya que será un día más, se sumaron nuevas cadenas comerciales y aprovechando el crecimiento y facilidades que dan las ventas en línea y tarjetas bancarias participantes”, finalizó el líder empresarial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr