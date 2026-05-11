Chihuahua. - Un grupo de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fueron atacados a balazos por sujetos armados en lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra de Chihuahua.

La agresión se da cuando los elementos de la AEI acompañan a un grupo de personas desplazadas de la violencia del estado de Durango y que buscaban llegar a municipios de la entidad.

Civiles armados atacan a agentes estatales en Chihuahua; protegían a familias desplazadas. Foto: Especial.

Según se detalló, el ataque ocurrió la tarde del sábado cuando los agentes brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas que provenían de la vecina entidad, y, al circular por el lugar conocido como Las Trojas, fueron agredidos por civiles armados.

Por lo anterior, los agentes, en conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, implementaron maniobras de seguridad y reacción para proteger la integridad de las personas que custodiaban, de las cuales, una resultó con una herida por esquirla en una pierna, que no requirió atención médica.

Lee también Reaprehenden a implicada en secuestro en Culiacán; exigían 4 millones por liberar a una familia

Los presuntos agresores se dieron a la fuga, por lo que se activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero, así como para brindar seguridad a la población y a las personas en situación de movilidad.

Durante este día, Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno en Chihuahua, mencionó que se trata de 100 personas originarias de Durango que buscaban llegar a Hidalgo del Parral y otras a la capital del estado de Chihuahua.

Civiles armados atacan a agentes estatales en Chihuahua; protegían a familias desplazadas. Foto: Especial.

La mayoría de ellas serían originarias de la comunidad de El Durazno en Durango y algunas más de Sinaloa.

Según mencionó, se les brindará el apoyo humanitario que solicitan y se estará en coordinación con las autoridades para el apoyo integral.

dmrr