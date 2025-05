Más de 700 familias de poco más de 20 fraccionamientos, así como comercios e instituciones educativas de la zona Country de Villahermosa, sufrieron un apagón que los dejó sin energía eléctrica desde la noche del lunes 26 de mayo.

Apenas la semana pasada, se registraron más de 15 bloqueos carreteros distintos, por parte de los ciudadanos que se quedaron sin luz, por fallas en la red eléctrica y que exigían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el restablecimiento del servicio.

Ahora fue un incendio en una terminal de suministro ubicada sobre el Boulevard Bicentenario, a la altura del Fraccionamiento Palmira, lo que generó un apagón que afectó a los miles de residentes de la zona.

Elementos de la CFE acuden a Villahermosa para realizar trabajos de restablecimiento de energía eléctrica (28/05/2025). Foto: Especial

Se trata de los fraccionamientos: El Country, Hacienda Casa Blanca I y II, Las Hadas, Puerta Grande, Puerta de Hierro, Puerta Magna, Puerta Azul, Palmira, Jardines de Mazaltepec, Jardines del Country 1, 2 y 3.

A la lista de afectados se sumaron los residentes de los fraccionamientos Sol Campestre, Valle del Jaguar, Country San Marcos y Real Campestre que cuenta a su vez con un total de 21 clústers; además de varios comercios, escuelas, colegios y universidades públicas y particulares que incluso suspendieron actividades.

De acuerdo con los residentes de la zona, fue hasta la mañana de este martes 27, cuando el personal de CFE, inició con los trabajos de reparación, llevando un equipo nuevo, sustituyendo además 400 metros de cable.

Cientos de familias viven apagón desde hace dos días en zona residencial de Villahermosa, Tabasco (28/05/2025). Foto: Especial

Los trabajos de CFE se prolongaron hasta altas horas de la madrugada y continuaron durante casi todo el día miércoles, pero no han logrado reestablecer el servicio, por lo que algunas familias, tuvieron que comprar o rentar plantas de energía para abastecerse.

Algunos usuarios como Adrián Hernández, dijeron lamentar la falta de mantenimiento a la red eléctrica que tras varios años de usos y sumado a la alta demanda por las altas temperaturas termina saturando las líneas y provocando desperfectos.

“Son cientos de familias las afectadas por el apagón y aunque en esta zona es lo más fuerte que se ha presentado, no es la única zona en la que se han registrado estos desperfectos, muchos tienen que salir a bloquear calles para exigir la energía eléctrica que viene a costos muy elevados y no se ve reflejado en el mantenimiento a la red y por eso falla”, reprochó.

Por su parte, Bayron Miranda, empleado de una cafetería de la zona, dijo lamentar que la situación los ha dejado sin clientes y sin ventas por varios días.

“Como se puede ver no podemos operar, entonces no podemos hacer nada más, pues todo ocupa electricidad, han venido muchos clientes, pero pues ya les tuve que decir que no teníamos luz y nos quedamos sin ventas”, señaló.

Cabe señalar que, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Campus Bicentenario, había anunciado la reanudación de sus actividades a partir de este miércoles al medio día, sin embargo, al continuar sin luz, nuevamente suspendieron clases.

Lo mismo ocurrió en los colegios Anáhuac, Irlandés y Greenville International School, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), entre otras.

