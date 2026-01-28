TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- En Chiapas se busca sancionar el delito de cohabitación forzada en menores de 18 años, con penas de 8 a 15 años de prisión, las cuales aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas.

La 69 Legislatura local prepara una iniciativa de ley para castigar ese tipo de cohabitacion entre menores de edad, con el propósito de erradicar las uniones informales obligadas, "a menudo escudadas en usos y costumbres" de los pueblos originarios.

La cohabitación forzada en Chiapas es "un problema crítico que arrebata la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes", advirtió el Congreso Estatal.

El objetivo, enfatizó, es prohibir esa conducta y garantizar que las menores no sean forzadas a mantener "una relación parecida al matrimonio".

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, dijo que con ese recurso se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, así como a quien no tenga capacidad para comprender el hecho de vivir de manera informal con otra persona.

Para tal fin se proponen penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multa, las cuales aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas.

La Legislatura local informó que elabora esa reforma para sancionar la cohabitación forzada, debido a los altos índices de embarazos adolescentes y uniones forzadas que se presentan principalmente en las comunidades indígenas y que son tolerados por las prácticas ancestrales.

La propuesta legal surgió además, después del caso de una menor tzotzil de 13 años, que presentó un embarazo de alto riesgo en un hospital de San Cristóbal de las Casas, que puso en riesgo su vida y la del recién nacido.

La diputada Gómez Mendoza explicó que luego de un proceso de análisis en Comisiones Unidas, con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y académicas, la iniciativa se someterá a la aprobación del pleno del Legislativo.

Dicha iniciativa de decreto adiciona diversas disposiciones al código penal de Chiapas en materia de cohabitación forzada.

La presidenta de la Mesa Directiva comentó que el documento presentado por la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, "pretende tipificar y penalizar la cohabitación forzada de menores de 18 años"

Con esa medida jurídica se busca "erradicar las uniones informales obligadas, a menudo, escudadas en usos y costumbres".

