Chilpancingo. - Durante más de seis horas se reunió el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y una comisión negociadora de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg).

Este lunes, durante todo el día en Chilpancingo hubo movilizaciones en torno a la reunión que se realizó entre el funcionario federal, la gobernadora y la Ceteg.

La reunión inició a las 10 de la mañana en la residencia oficial Casa Guerrero; casi de forma paralela, unos 2 mil profesores de la Ceteg salieron a marchar. El contingente salió del monumento conocido como El Caballito, en la parte norte de la capital.

La marcha cruzó toda la ciudad hasta la parte sur. En el punto conocido como El Parador del Marques, donde convergen la carretera federal Acapulco-México y la autopista del Sol, los profesores de la Ceteg comenzaron un bloqueo.

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Los profesores tomaron los cuatro carriles de la autopista del Sol, sin permitir el paso.

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Mientras en Casa Guerrero, a puerta cerrada, Delgado Carrillo, Salgado Pineda y la Ceteg sostenían la reunión, fuera de la residencia, un grupo de trabajadores jubilados llegó y comenzó a protestar para exigir la derogación de la Ley del Issste, aprobada en 2007 y que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su campaña prometió eliminar.

Tras movilizaciones, SEP sostiene reunión de más de 6 horas con la Ceteg en Guerrero; profesores tomaron carriles sin permitir paso. Foto: Especial,

El término de la reunión, la dirigente de la Ceteg, Elvira Veleces, llegó al bloqueo en la autopista del Sol e informó de los acuerdos.

Elvira Veleces informó que acordaron una reunión tripartita con el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama en la Ciudad de México, el 15 de julio para tratar lo de la ley de las pensiones, para revisar la situación de cada profesor.

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La dirigente de la Ceteg afirmó que en la reunión acordaron aumentos a bonos de profesores y profesoras de Guerrero, así como la revisión de créditos.

También lograron casa de día para jubilados, así como la mejora de la atención médica en el ISSSTE, como la reparación de consultorios y la asignación de ambulancias.

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Al final de la conferencia de prensa, la dirigente de la Ceteg afirmó que el día de "mañana ya estarán los compañeros en sus centros de trabajo”.

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