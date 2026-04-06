González, Tamaulipas. - Entre disfraces de monstruos y mucho baile con sones huastecos, en el pueblo de San Antonio Rayón se llevó a cabo una edición más de la Fiesta de los Diablos, una de las tradiciones populares más importantes en el municipio de González.

La cita fue el sábado en esta comunidad de pescadores, que oficialmente tiene 1425 habitantes.

Como siempre sucede en este festejo, la llegada de los diablos causó el mayor impacto entre el público. Personajes que principalmente portaban vestimentas de fibra de ixtle en color café, con máscaras demoniacas con cuernos y largas barbas.

“Aquí ni los niños se asustan, porque es una tradición con la que han crecido”, expresó uno de los visitantes al lugar.

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Y sí, adultos y niños disfrutaron del ambiente.

En una tarima los tríos comenzaron a ponerle ritmo a la fiesta con la interpretación de sones y huapangos huastecos; mientras abajo los asistentes bailaron y bailaron.

Alcalde de González, Tamaulipas, participa en baile tradicional; es lazado durante la Fiesta de los Diablos. Foto: Roberto Aguilar Grimaldo.

Como lo marca la tradición, las personas bailan en grupos girando en forma circular en el centro del pueblo.

Sobre el origen de esta fiesta, el cronista municipal, profesor Alfredo Pérez Moctezuma, explicó a EL UNIVERSAL lo siguiente:

“Es una tradición producto del mestizaje europeo y de los pueblos originarios. Nace desde la conquista, donde el río Tamesí fue punto de tráfico de barcos”.

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Mencionó que los españoles pusieron una misión franciscana para evangelizar, y nació esta celebración que se lleva a cabo el sábado de gloria.

“La Fiesta de los Diablos tiene como significado el triunfo del bien sobre el mal, y se acompañan los bailes de la festividad con sones huastecos”, agregó Pérez.

Lanzan al alcalde

En el clímax de la festividad el presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez (Morena), se unió al baile acompañado por habitantes de San Antonio Rayón.

Tras dar varios giros y zapatear entre la tierra, uno de los participantes lo lazó con una cuerda, para después balancearse a varios metros de altura.

Celebra Tamaulipas tradicional Fiesta de los Diablos. Foto: Roberto Aguilar Grimaldo.

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En medio de la algarabía, uno de los habitantes del lugar explicó que todo esto forma parte de la tradición, “lazar y colgar a los diablos y a los asistentes”, todo esto con el apoyo de una estructura metálica.

En entrevista, Miguel Zúñiga calificó como muy bonitas las tradiciones de Tamaulipas, “quiero agradecer la invitación, estamos muy contentos de estar aquí, la realidad es que bonitos son estos lugares de González, que bonita es la gente de San Antonio Rayón y todas las comunidades aledañas que están festejando este Sábado de Gloria”.

Con alegría desbordada agregó que, “nos dejamos venir a San Antonio Rayón a la Fiesta de los Diablos, nos echamos un buen baile con ellos y hasta me lazaron”.

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Su participación levantó controversia en las redes sociales, porque hubo quienes también lanzaron críticas hacia su administración.

Al respecto, el edil mencionó que, “muchas cosas, muchas bendiciones apenas vienen para las comunidades. Sabemos las necesidades de aquí de Rayón”.

Como ejemplo se refirió a la próxima asistencia de autoridades federales, estatales y municipales, para beneficiar a los pescadores, “quiero decirles que el próximo miércoles vamos a traer a las autoridades federales, estatales y municipales para poder estar registrados, estar legalmente para poder recibir los apoyos”.

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