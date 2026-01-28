Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN) resaltó la labor que realizan los diputados federales de Acción Nacional, a favor de la ciudadanía y del país, y elogió además la unidad y la solidez de sus compañeros para velar por la soberanía nacional en estos tiempos de presiones y cambios en el ámbito internacional.

En su mensaje de bienvenida a los representantes populares federales, reconoció su labor y su congruencia que da resultados al país; asimismo, afirmó que “en esta ciudad, desde el primer día de esta administración decidimos regresar el PAN a la calle de forma permanente. Un partido cercano, donde la voz de la gente es la que marca el rumbo”.

Los diputados federales realizan en esta ciudad, capital del Estado de Yucatán, su plenaria y la alcaldesa Patrón Laviada los invitó hoy más que nunca a mantenerse unidos y a estar cerca de la gente.

En su momento, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, elogió el trabajo de Cecilia Patrón y dijo que representa al Partido Acción Nacional que existe para bien servir.

También, refrendó su respaldo a la primera edil que “contará siempre con el apoyo de su partido y del grupo parlamentario, por estos años, y los que vienen para ella”.

A su vez, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó de extraordinaria la labor que realiza en Mérida Cecilia Patrón y también declaró que los senadores están para respaldarla.

Y la diputada federal Isabel Rodríguez Heredia dijo que el Ayuntamiento de Mérida es ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien cuando hay orden y convicción de servir. “En la capital yucateca hay un gobierno que trabaja 24/7 y da resultados. Y que destaca por su trabajo por las mujeres, ya que 7 de cada 10 pesos son para programas y apoyos en su beneficio”, aseveró.