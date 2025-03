Hermosillo, Sonora.- El hallazgo del campo de entrenamiento y exterminio en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, no sólo cimbró al gobierno de México, sino a los colectivos de búsqueda que se han declarado abiertamente la guerra con graves acusaciones.

Son 11 colectivos de Sonora los que se deslindan de Ceci Flores por supuestos nexos con el crimen organizado, por lo que el grupo de Madres Buscadoras les exige que la denuncien con pruebas ante las autoridades o se retracten públicamente.

El Rancho Izaguirre, como se denomina el predio, está ubicado a 57.9 kilómetros del Centro de Guadalajara, al poniente del Área Metropolitana, fue intervenido en septiembre de 2024; ahí fueron detenidas 10 personas y se liberaron a dos más; asimismo, las autoridades localizaron a una persona sin vida. Desde entonces permanecía asegurado por la Fiscalía Estatal.

Lee también Colectivo denuncia "indolencia y negligencia" durante visita al Rancho Izaguirre; abandonan a madres buscadoras tras ir al baño

Ceci Flores y su colectivo Madres Buscadoras de Sonora (20/03/2025). Foto: Especial

Luego de recibir un reporte anónimo, las Madres Buscadoras de Jalisco, ingresaron al lugar el pasado 4 de diciembre.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora informó que del hallazgo de cientos de pertenencias no sólo se dio el aviso a las autoridades estatales, sino que fueron acompañadas por la Guardia Nacional.

Luego regresaron en enero y todo seguía igual. Tomaron evidencias en videos de cientos de pertenencias pero no lo hicieron público para proteger al reportante.

El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó el hallazgo en redes sociales y provocó conmoción en el país entero.

El grupo de búsqueda compartió testimonios de que en ese lugar se habrían cometido las peores atrocidades humanas con personas que fueron reclutadas por el crimen organizado en la búsqueda de una oportunidad de empleo.

Lee también Fiscalía de Jalisco entrega expediente del caso Teuchitlán a la FGR; invita a colectivos de búsqueda a recorrer Rancho Izaguirre

Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, replicó testimonios de presuntas víctimas que hablaron de más mil 500 personas cremadas en hornos clandestinos, tráfico de órganos, menores abusadas, luchas extremas a muerte por supervivencia, cuerpos descuartizados y otras crueldades.

Las manifestaciones ciudadanas contra el gobierno, el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador, hicieron reaccionar a la presidenta Claudia Sheinbaum quien salió en defensa del expresidente y aseguró que se usaba el caso de Teuchitlán para golpearlo.

Ceci Flores, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora respondió en su cuenta X: "No presidenta @Claudiashein, no se equivoque, a los únicos que golpearon en Teuchitlán fue a nuestros hijos; también los convirtieron en cenizas para que nadie más pudiera volver abrazarlos. Disculpe las molestias que pudiera ocasionarle el dolor de todo un país".

Lee también Buscadoras denuncian hostigamiento y amenazas

Comunicado de 11 colectivos de Sonora que se deslindan de Ceci Flores por supuestos nexos con el crimen organizado (20/03/2025). Foto: Especial

Después, acusó una campaña coordinada en su contra: "Por no callarme ante las infamias me critican, me cuestionan y me difaman. No me rendiré".

A través de redes sociales se difundieron fotografías de sus hijos portando armas, lo que ha generó críticas y controversia.

No están descubriendo el hilo negro de mi vida, siempre he dicho que a la realidad hay que verla de frente y luchar contra ella, por eso escribí todo un libro hablando de mi historia y la de mis hijos. Ahí cuento cómo uno de ellos tomó la tonta decisión de servir a un grupo criminal y cómo el otro era un ingeniero que dejó una casa vacía con sus hijas esperándolo en la puerta.

Nadie debería desaparecer sin importar si son inocentes, culpables, mujeres, niños, hombres. Si alguien cometió un delito debería estar preso, no muerto o desaparecido.

Sobre su hijo propuso: "tráiganmelo de vuelta a casa y yo misma lo entrego a las autoridades".

Después, en un noticiero expuso que en el Rancho Izaguirre no hay tantos cuerpos cremados y acusó a Indira Navarro de alterar la información, lo que puso en riesgo a las madres buscadoras, ya que el video que hizo el Cártel sólo amenaza a su colectivo de Madres Buscadoras.

Lee también Caso Teuchitlán; ¿qué es extinción de dominio, acción que quieren tomar contra Rancho Izaguirre?

Once grupos de búsqueda auto nombrados Colectivos Articulados del Estado de Sonora, a través de un comunicado se deslindaron de Cecilia Patricia Flores y de Madres Buscadoras de Sonora.

No nos representa, aseveraron. "Los colectivos que firmamos este comunicado hemos trabajado honestamente con transparencia hacia las familias de nuestros desaparecidos no tenemos nexos con ningún grupo delictivo y trabajamos para sacar nuestras búsquedas adelante".

También brindaron apoyo a Indira Navarro del colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco, por su excelente labor en el tema de Teuchitlán, Jalisco.

"No estamos de acuerdo que se desprestigie este gran hallazgo que va a beneficiar a que muchas familias sepan en dónde están sus desaparecidos", comunicaron.

"Una campaña difamatoria en mi contra": Ceci Flores

Tras el comunicado, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores comentó que la campaña de desprestigio se extendió a los colectivos.

"Mientras personas de Estados Unidos, junto con la cónsul Michelle N. Ward y activistas de Nogales me llamaron para que les hablara de mi lucha por encontrar a los desaparecidos, un grupo de colectivos se unen en mi contra".

Ceci Flores habla de su lucha con autoridades de Estados Unidos (20/03/2025). Foto: Especial

Que se deslindan de mí -expresó-, cuando no han logrado lo que he hecho. "Se promueve una campaña difamatoria en mi contra".

"Agradezco a la cónsul su apoyo y solidaridad con nuestra lucha y más que reiterar su apoyo a las madres buscadoras tiene el interés de apoyar a los hijos de nuestros desaparecidos".

Lee también Caso Teuchitlán: Previo a entrada a Rancho Izaguirre, Guerreros Buscadores de Jalisco exhiben crematorios y restos; explican su estructura

El colectivo también reaccionó. "Ante las acusaciones infundadas de nexos con el crimen organizado, es fundamental que los colectivos de búsqueda de Sonora que emitieron el comunicado presenten pruebas concretas ante la Fiscalía del Estado. De lo contrario, deberían retractarse públicamente, ya que sus afirmaciones perjudican la lucha legítima de las Madres Buscadoras de Sonora, lideradas por Ceci Flores".

Es importante recordar que las Madres Buscadoras de Sonora somos un colectivo formado por más de 2 mil madres y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Una lucha que es justa y merece respeto y apoyo.

Las acusaciones sin fundamento no solo dañan la reputación de las Madres Buscadoras, sino que también ponen en riesgo nuestra labor y seguridad, dice el comunicado.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr