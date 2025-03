Hermosillo, Sonora.- La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta acusó que existe una campaña coordinada en su contra con la que buscan difamarla para seguir entregándole el poder de “hacer justicia” a los criminales.

A través de redes sociales se han difundido fotografías de sus hijos portando armas, lo que ha generado críticas y controversia.

Mientras niños, jóvenes, mujeres y hombres mueren descuartizados, incinerados o disueltos en ácido, muchos promueven que los homicidios y desapariciones son un “acto de amor civilizado”, impuesto por justicieros y no por sicarios, publicó en su cuenta de X.

"No están descubriendo el hilo negro de mi vida, siempre he dicho que a la realidad hay que verla de frente y luchar contra ella, por eso escribí todo un libro hablando de mi historia y la de mis hijos".

"Ahí cuento como uno de ellos tomó la tonta decisión de servir a un grupo criminal y cómo el otro era un ingeniero que dejó una casa vacía con sus hijas esperándolo en la puerta".

"Nadie debería desaparecer sin importar si son inocentes, culpables, mujeres, niños, hombres. Si alguien cometió un delito debería estar preso, no muerto o desaparecido".

"Les propongo algo: tráiganmelo de vuelta a casa y yo misma lo entrego a las autoridades", externó.

Lamentablemente muchos medios igual hacen malas publicaciones de mi persona sin pensar que esta carrera que tengo yo no la escogí, la tengo por necesidad y por no quedarme callada por seguir alzando la voz por mis desaparecidos.

Ceci Flores refirió que por no callarse ante las infamias: "me critican, me cuestionan y me difaman". No me rendiré, enfatizó.

"Porque el amor por una madre es incondicional y una madre lucha, por lo que tanto ama, por lo que tanto necesita en casa, por esas sillas que han quedado vacías y merecen nuestro desaparecidos, buenos o malos, culpables o inocentes, deben tener el derecho de ser buscados, encontrados y volver a casa".

"Yo amo a mis hijos sobre todas las cosas y no me importan las críticas, no me importa lo que digan, lo que comenten sobre ellos, que son sicarios, que son delincuentes que son asesinos, que mataron que desaparecieron".

"Yo sé que no es verdad, yo no voy a decir que busco sacerdotes, pero yo sé que ni Marco Antonio aún haciendo cosas ilícitas, sería capaz jamás matar ni desaparecer a nadie".

"Yo como madre lucho, incansablemente por ese derecho que tienen mis hijos y no me cansaré y no me rendiré y los buscaré hasta encontrarlos", reiteró Ceci Flores.

"Voy a seguir buscando a los delincuentes que ustedes dicen, que tanto critican porque todas esas personas tienen un hogar, una familia, una madre que los ama, como yo amo a mis desaparecidos".

"Ni con todas las amenazas que me hacen diarias, van a lograr que yo olvide este caminar, que yo deje de caminar y retroceda, dejando a mis hijos abandonados, jamás lo van a lograr", aseveró la líder de las Madres Buscadoras de Sonora.