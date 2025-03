“En Jalisco hay apatía e impunidad”; Ceci Flores denuncia indiferencia del gobierno de MC hacia buscadoras en Con los de Casa

En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Maite Azuela dialogaron con el escritor Héctor de Mauleón y la madre buscadora Cecilia Flores sobre el descubrimiento de un campo de exterminio y crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En su participación, la activista Ceci Flores confirmó que "desde 2018 se denunció por otras personas que también estuvieron privadas de la libertad" en Teuchitlán, por lo que "debemos de exigir a la autoridad de Jalisco que se haga una búsqueda minuciosa".

Además, detalló que, a diferencia de Sonora, donde autoridades son más asequibles con las buscadoras, "en Jalisco es apatía, burocracia e impunidad. Te cancelan las búsquedas y no hay acercamiento con la autoridad. Hay preferencias por unos grupos de búsquedas".

Aseguró que "todas las víctimas tenemos el mismo dolor y debemos tener el mismo derecho" y que no hubo ningún acercamiento ni apoyo con el gobierno de Jalisco anterior, encabezado por el emecista Enrique Alfaro, ni con el nuevo, liderado por Pablo Lemus, también de MC.

"No tenemos ningún avance con la nueva Presidenta y el nuevo gobernador. Todavía no hay resultado en este tema", dijo.

"No tuve ningún acercamiento cuando estuvo el presidente Enrique Peña Nieto ni con el presidente López Obrador. Y aunque ahora haya una mujer en Palacio Nacional; no tenemos ningún apoyo de ella. No hay ningún cambio".

Ceci Flores charla en Con los de Casa con David Aponte, Maite Azuela. Foto: Captura de Pantalla

Cecilia Flores explicó que hay tanto rechazo de las autoridades hacia las madres buscadoras y colectivas porque "le damos visibilidad a lo que ellos quieren ocultar. Nosotras con picos y palas abrimos esos panteones clandestinos, esos crematorios".

Sostuvo que México es un país que abraza la impunidad porque "el que gobierna es el crimen organizado, en todo el país" debido a que "lo han dejado crecer". Por tanto, exhortó a autoridades estatales y federales a "hacer un pacto de paz con los cárteles, con los criminales".

Asimismo, afirmó que "una forma de ser cómplice es ocultando la verdad. Lamentablemente, en el 90% de desapariciones hay una autoridad involucrada. Siempre".

A pregunta explícita sobre lo más terrible que ha vivido como buscadora, Ceci Flores respondió que ser encañonada por cárteles y tenerlos enfrente con su armamento: "Pensar: ¿en qué momento me van a quitar la vida? Porque ya no habría nadie que busque a mis hijos; y que mis hijos, los que todavía me quedan, se conviertan en hijos buscadores. Si me matan, lo único que pido es que no me desaparezcan".

En Con los de Casa, acusó también persecución política durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus conferencias matutinas la tildó como opositora, "que cobraba y lucraba".

Héctor de Mauleón, columnista de EL UNIVERSAL, indicó que "lo escandaloso es que durante el sexenio de López Obrador se localizaron 3 mil fosas clandestinas. Si juntamos las fosas del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se iguala el número de las obtenidas por el expresidente", inició el columnista De Mauleón, señalando que AMLO no quiso pasar a la historia como "el presidente con más cifra de desaparecidos".

"La historia de México en los últimos años ha sido: un horror sepulta al otro", reflexionó De Mauleón.

Ceci Flores charla en Con los de Casa con David Aponte, Maite Azuela y Héctor de Mauleón. Foto: Captura de Pantalla

em