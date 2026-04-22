Pachuca. - Un hombre de origen canadiense, identificado con las iniciales B. W. H., de 90 años de edad, solicitó apoyo de la Policía Municipal de Pachuca, luego de informar que se encontraba retenido contra su voluntad en el municipio de Mineral de la Reforma, donde una mujer, quien había sido su cuidadora en Canadá, también tenía el control de su dinero.

Se informó que el ciudadano canadiense fue trasladado en automóvil a las oficinas de la Secretaría de seguridad pública, por una tercera persona. En el lugar denunció que se encontraba privado de su libertad en un domicilio ubicado en la zona de Carboneras; sin embargo, no pudo proporcionar mayores datos del lugar.

B. W. H., de 90 años de edad, solicitó apoyo de la Policía Municipal de Pachuca. Foto: Especial.

Durante su entrevista con los agentes de seguridad, destacó que la persona que lo mantenía bajo restricción de su libertad había sido su cuidadora en su país de origen.

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El hombre recibió atención por parte de la corporación policiaca, la cual estableció enlace con la embajada de Canadá y el consulado en la Ciudad de México, quienes brindaron acompañamiento, luego de que él manifestara su decisión de no proceder legalmente.

La representación diplomática canceló las cuentas que se encontraban bajo control de la cuidadora. Foto: Especial.

Asimismo, se indicó que la representación diplomática canceló las cuentas que se encontraban bajo control de la cuidadora y se programó el retorno de B. W. H. a su país de origen.

También se informó que fue trasladado a la Ciudad de México, donde ingresó a una casa de resguardo designada por la embajada, en tanto se da continuidad a su traslado. La situación quedó bajo atención de la representación consular y en apego a los protocolos de asistencia internacional.

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