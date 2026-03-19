Durango. - La fiscalía de Durango confirmó la detención de 28 personas en la comunidad de Dinamita, Durango, quienes se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo y ataques a las vías de comunicación.

A través de un comunicado se informó que el día lunes 17 y 18 de marzo de 2026, se recibieron denuncias de apoderados legales de empresas establecidas en el Ejido Dinamita del municipio de Gómez Palacio, Durango, y de una empresa transportista que brindaba servicios a diversas personas morales, en virtud de que personas que se dicen integrantes del Colectivo Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, dirigido por Bernardo “N”, habían bloqueado el acceso a las empresas, invadiendo los caminos para ingresar por la entrada y además, se apoderaron de dos tractocamiones de la empresa transportista.

Este Frente se había opuesto a la instalación de una empresa de cianuro de sodio, pero después de que se oficializara la suspensión del proyecto, mantuvieron un campamento en la zona.

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Según la fiscalía, las personas exigían la presencia de la apoderada legal de la empresa transportista para que hiciera pagos a tres extrabajadores de la misma, a quienes supuestamente ya se les había indemnizado ante las autoridades laborales, sin embargo, estaban inconformes con lo recibido. Por lo anterior realizaron el bloqueo y advirtieron que no se retirarían hasta lograr sus pretensiones.

“Lo que se considera delito de extorsión, ataques a las vías de comunicación y robo de vehículo”, de acuerdo con la fiscalía estatal.

Por lo anterior y al encontrarse en flagrancia en la comisión del delito, se montó un operativo para desalojar el bloqueo. En conjunto con la fiscalía, colaboraron el Mando Especial Laguna, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dirección de Seguridad Pública Gómez Palacio, acompañados por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Cabe señalar que dicho colectivo de manera sistemática ha estado realizado este tipo de extorsiones con diversas empresas constituidas en la zona, obligando a pagar a extrabajadores cantidades excesivas no establecidas en la ley, a cambio de retirar los bloqueos y permitirles operar, aun cuando ya habían sido liquidados ante las autoridades laborales o existían procesos laborales y trámites”, difundió la fiscalía.

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Sin embargo, en la misma comunicación se precisó que por el delito de extorsión se continuará con la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas aseguró que el gobierno no se doblegará ante las extorsiones, pues señaló que los temas laborales se resolvieron en las instancias correspondientes.

El Frente, por su parte, refirió en redes que la manifestación se debió a un presunto despido injustificado de cuatro trabajadores de la empresa Sotomex.

Las personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público son: David G., Isela G., Damián O., José Camilo O., Bryan Uriel O., Angélica O., Edgar Guadalupe O., Damián O. M., Ricardo Ángel G., Flavio Cesar G., Alicia O., German C., José Jacinto O., Ángel Gabriel G., José Guadalupe C., Alejandro R., María Dolores C., Reynalda H., José Guadalupe C., Benjamín N., Yesenia C., Bernardino O.H, Rogelio C., Ángel Bladimir L., Valentín N., Aurora Ivette C. Refugio H., Oscar E.

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