La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó la detención de Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N” por operar un crematorio irregular de mascotas, así como fraude a víctimas particulares en el municipio de Ohtón P. Blanco.

En un comunicado, la dependencia señaló que, hasta el momento, el Ministerio Público cuenta con 80 denuncias y se han localizado 150 cadáveres de mascotas en predios baldíos.

De acuerdo con las indagatorias, Guillermo Alejandro sería el propietario del crematorio de mascotas, donde ofrecía servicios que no cumplió pues, en lugar de incinerar a los perros, los metía en bolsas de plástico para tirarlos en terrenos abandonados, aledaños al local.

Posteriormente, el sujeto entregaba a los clientes urnas rellenas con tierra, en vez de cenizas.

Lee también "Tráfico del Bienestar", llama Federico Döring a bloqueo en la México-Querétaro; pide a Sheinbaum atender a productores de maíz

La FGE Quintana Roo señaló que Briseidy fungía como encargada de recibir las transferencias bancarias de los clientes, además de realizar ceremonias con flores, incienso y velas, para “despedir a las mascotas”.

Representación Social de la Fiscalía detectó, tras una inspección, que el negocio no contaba con permisos municipales para operar, y que los hornos de cremación no habían sido usados, pese a que ofrecía servicios de incineración con costos de entre mil 500 y 2 mil 500 pesos.

La fiscalía estatal aseguró que continuará con las diligencias, para procurar justicia a las personas defraudadas. Asimismo, hizo un llamado a quienes hayan contratado este servicio a acudir a interponer su denuncia.

Lee también Harfuch se reúne con Zoé Robledo; buscan garantizar seguridad de trabajadores y derechohabientes del IMSS

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc